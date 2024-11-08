Индия закупила у РФ в октябре на 10% меньше нефти из-за высокой стоимости

В октябре 2024 года Индия купила у России на 10% меньше нефти. Причина заключается в условиях на рынке, рассказал CNN в кулуарах энергетической конференции ADIPEC министр нефти и природного газа страны Сингх Пури, сообщает ТАСС .

Он отметил, что снижение объема закупок связано с конкурентоспособными ценами у других игроков.

По словам Сингха, если Индия не хочет покупать нефть у одного игрока, то может получить ее у другого. При этом решение Нью-Дели приобрести меньше ресурса у России не стратегическое, а диктуется только рыночными условиями.

Ранее Минфин сообщал, что РФ увеличила прибыль от добычи нефти и газа в 2024 году. Она выросла на 32,3% и составила 9,5 трлн рублей.