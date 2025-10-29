Индекс классической пиццы в России за год превысил 12%

Эксперт: цены на пиццу за год выросли из-за сыра, подорожавшего почти на 19%

На основе средних потребительских цен Росстата можно рассчитать, что индекс классической пиццы диаметром 30 см за год вырос на 12,36%. Значительная доля удорожания продукта обусловлена резким ростом стоимости сыра и колбасы, сообщила РИАМО доцент кафедры статистики, к. э. н. ГУУ Татьяна Першина.

Индекс эксперт рассчитала, исходя из приготовления пиццы диаметром 30 см по классическому рецепту, который включает тесто, томатный соус, сыр, колбасу/пепперони, свежие помидоры, масло.

Данные по ценам были взяты на сайте Росстата:



Ингредиент сентябрь 2024, руб. сентябрь 2025, руб. Мука пшеничная, кг 52,26 54,9 Масло подсолнечное, л 133,7 149,93 Томатный соус (кетчуп), кг 287,53 298,98 Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг 817,66 970,65 Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг 668,14 710,51 Помидоры свежие, кг 169,97 170,1

Эксперт рассчитала, в каком объеме необходимы ингредиенты для пиццы согласно рецепту:



Ингредиент (норма) Сент. 2024, руб. Сент. 2025, руб. Абсолютное изменение, руб. Темп прироста, % Доля 2025, % Мука пшеничная (0,18 кг) 9,41 9,88 0,47 5,0 4,1 Масло подсолнечное (0,01 л) 1,34 1,5 0,16 11,9 0,6 Томатный соус (Кетчуп) (0,07 кг) 20,13 20,93 0,8 4,0 8,8 Сыры твердые, полутвердые и мягкие (0,14 кг) 114,47 135,89 21,42 18,7 56,9 Колбаса полукопченая и варено-копченая (0,08 кг) 53,45 56,84 3,39 6,3 23,8 Помидоры свежие (0,08 кг) 13,6 13,61 0,01 0,1 5,7 ИТОГО 212,39 238,65 26,26 12,4 100

Таким образом, стоимость одной домашней пиццы в сентябре 2024 года составляла 212,39 рубля, а в сентябре 2025 года — 238,65 рубля. Индекс пиццы: +12,36 %, посчитала эксперт.

«Тут важна не только цифра индекса, но и его «структура». Пицца показывает то, что не всегда очевидно: удорожание концентрируется в ингредиентах с высокой долей добавленной стоимости и значимой импортной/сырьевой составляющей — сыр это иллюстрирует предельно наглядно», — объяснила Першина.

По ее словам, рост среднего чека носит выраженно концентрированный характер и почти полностью обусловлен динамикой сырного компонента: сыр формирует 56,9 % цены пиццы в 2025 г. и обеспечивает 81,6 % совокупного удорожания. Вторым по значимости фактором выступает колбасная группа (23,8 % цены, вклад в рост — 12,9 %). Соус на томатной основе (кетчуп) дает 8,8 % цены и 3,1 % прироста, мука — 4,1 % и 1,8 % соответственно. Масло оказывает символическое влияние (0,6 % цены и 0,6 % прироста), тогда как свежие помидоры, занимая 5,7 % в структуре цены, практически не увеличивают итоговую стоимость. Следовательно, инфляционное давление локализовано в сырном сегменте, тогда как прочие ингредиенты играют вспомогательную роль.

С практической точки зрения это означает, что корректировка рецептуры в сторону большей доли томатной базы и овощей (при сдержанном нормировании сыра) статистически снижает ценовую эластичность готового блюда, добавила Першина.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.