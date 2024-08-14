Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов впервые со 2 августа

Индекс Московской биржи превысил 2900 пунктов впервые за полторы недели — со 2 августа, следует из данных торговой площадки.

На 10:15 по московскому времени индекс вырос на 0,58% — до 2 901,3 пункта. В 10:19 он находился на уровне 2 904,82 пункта.

13 августа рынок акций России также открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,5%. Он достиг 2 858,93 пункта.

Ранее в ЦБ заявили, что обстановка на российском валютном рынке во втором месяце лета стабилизировалась. Колебания рубля по отношению к валютам других стран были, однако в умеренных пределах. Также снизились спреды на куплю-продажу зарубежной валюты.