Индекс Мосбиржи падал ниже 2700 пунктов на открытии торгов

В начале торговой сессии на российском фондовом рынке произошло снижение котировок акций. Индекс Мосбиржи (MOEX) опустился ниже отметки в 2700 пунктов, сообщает «Коммерсант» .

По состоянию на 10:21 по Москве падение замедлилось до 1,06%, и индекс MOEX составил 2710,06 пункта. Индекс РТС также снижается на 1,06%, до 853,75 пункта.

В лидерах падения — акции компаний «Транснефть» (-5,51%), Ozon (-3,04%), «Юнипро» (-2,8%), «Ростелеком» (-2,74%) и «Газпром» (-2,53%).

Ранее стало известно, что стоимость золота упала до минимума за 2 месяца — она опустилась ниже 2550 долларов за унцию на фоне укрепления доллара. Драгоценный металл дешевеет после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США.