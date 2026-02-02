Импортное дорожает: как изменились цены на овощи в Оренбургской области

Огурцы в Оренбургской области подорожали за год до 315 рублей за кг

В Оренбургской области, как и по всей стране, цены на овощи претерпели изменения за последний год. Подробный анализ динамики представлен в статье 56orb.ru .

Согласно информации от сервиса «Ценозавр», стоимость 1 кг огурцов увеличилась на 7,1%, достигнув в среднем 315 рублей. Чеснок прибавил в цене 9,9%, и теперь его средняя стоимость составляет 288,4 рубля за кг. Морковь подорожала на 5% — килограмм можно приобрести в среднем за 84,4 рубля.

В то же время, 1 кг картофеля стал доступнее на 18,1%, его средняя цена снизилась до 68 рублей. Помидоры подешевели на 9,8%, теперь их можно купить в среднем за 314,8 рубля за 1 кг. Лук репчатый упал в цене на 19,7% – килограмм стоит в среднем 49,3 рубля. Цена на капусту снизилась на 15%, до 51,4 рубля за 1 кг.

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что огурцы, чеснок и морковь стали менее доступными для потребителей. Особенно заметно увеличение стоимости чеснока, цена которого почти достигла 290 рублей за кг. Это может быть связано с сезонными проблемами в поставках или влиянием импорта.

Несмотря на снижение цены на 9,8%, помидоры остаются одним из самых дорогих овощей, их стоимость составляет 314,8 рубля за кг. Это свидетельствует о том, что даже при удешевлении цены на тепличные или импортные овощи остаются высокими.

Таким образом, наблюдается тенденция к снижению стоимости более дешевых корнеплодов и капустных культур, в то время как дефицитные или зависящие от импорта овощи продолжают дорожать.

