Импорт товаров из Китая значительно упал

Цена и длительность доставки контейнеров из КНР в РФ в марте значительно снизились. Специалисты считают, что это указывает на всемирное снижение импорта из Китая, сообщает « Коммерсант ».

Директор направления мультимодальных перевозок FM Logistic Дмитрий Суховерша рассказал, что в последние время сроки перевозки контейнеров из КНР в РФ снизились до трех недель, хотя летом на это требовалось около двух месяцев. По данным главы таможенного брокера КВТ Юлии Шленской, во времена пандемии ставки на транспортировку из КНР составляли около 13-18 тыс. долларов за один контейнер, однако теперь из Шанхая в Москву его готовы перевезти в среднем за пять тыс. долларов.

Директор по логистике ModernWay Олег Полуэктов отмечает, что с ноября 2024 года по февраль 2025 года стоимость транспортировки грузов по железной дороге или на автомобиле из КНР в РФ упала на 30%. При этом доставки грузов до Дальнего востока подешевели на 20%.

Заместитель руководителя отдела закупок ILC Дмитрий Головачев отметил, что снижение цен вызвано недостатком товаров из КНР, которые направляют в Россию. Предложение на транспортировку оказалось выше спроса.

Ранее экономист Юлия Лаврикова сказала, что курс рубля и уровень инфляции будут зависеть от итогов переговоров между Соединенными Штатами, РФ и Украиной. Пока санкции еще действуют, траты государства и размер инфляции и дальше будут оказываться высокими.