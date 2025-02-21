Hyundai Motor опровергла слухи о якобы поиске обсуждений возвращения в РФ

Южнокорейская Hyundai Motor отреагировала на распространившиеся в Сети слухи о поиске возможности обсудить перспективы возвращения на российский рынок. Представитель компании отметил, что пока нет шагов в этом направлении, пишет РИА Новости .

«После продажи завода (в России — ред.) мы не делали никаких шагов. Сейчас не ведется никакого обсуждения по этому поводу. Нам нечего заявить по этому поводу, кроме того, что мы продали завод», — пояснили в компании.

Представитель Hyundai Motor отметил, что в компании очень бы хотели, чтобы подобные слухи относительно ее деятельности перестали распространяться в соцсетях и СМИ.

В начале 2024 года произошла сделка по продаже петербургских активов Hyundai компании «Арт-Финанс», являющейся частью группы АГР. Медиа Южной Кореи опубликовали серию материалов о потенциальном возвращении местного бизнеса в Россию, включая Hyundai Motor, после того как состоялись телефонные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером России Владимиром Путиным.

Важно отметить, что условия состоявшейся сделки предполагают возможность возвращения активов первоначальному владельцу в двухлетний период с момента заключения сделки.