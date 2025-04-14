H&N: у Danone не получится вернуться в Россию

Французская компания Danone не сможет вернуться на рынок РФ. Она потеряла контроль над собственным бизнесом в России, рассказал ТАСС председатель совета директоров Health & Nutrition (H&N, который ранее назывался «Данон Россия») Руслан Алисултанов.

Новая фирма H&N, созданная на основе экс-активов Danone, смогла приспособиться к работе в новых условиях. Объем инвестиций компании в 2024 году стал более 7 млрд рублей, отметил Алисултанов.

Выручка H&N выросла на 21,6% в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Объемы производства увеличились на 20,6%, добавил экс-чиновник.

РБК в декабре 2024 года писал, что экс-замглавы Минсельхоза Чечни и экс-заммэра Грозного Алисултанов стал владельцем компании, которая приобрела бывшие активы французской Danone в РФ.

Чеченский предприниматель купил 100% ООО «Юнимилк». Она владеет 99% в ООО «Вамин Р». Ей, в свою очередь, принадлежит Health & Nutrition. Она владеет экс-активами Danone в России.