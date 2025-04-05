Хазанов: самый крупный российский бриллиант может стоить до 50 млн долларов

Потенциальная цена самого большого бриллианта в российской истории может достигать от 40 до 50 млн долларов. Есть вероятность, что стоимость будет даже выше, рассказал ТАСС независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Указать точную цену такого бриллианта тяжело из-за его веса, габаритов, окраски и чистоты. Однако потенциальная стоимость — около 40-50 млн долларов и больше.

Конечную цену можно будет выяснить в процессе продажи на аукционе. Хазанов допустил, что «Алроса» может захотеть продать камень.

До этого в компании заявили, что закончили процедуру огранки наиболее крупного бриллианта в истории РФ. Масса камня необычного цвета Vivid Yellow равна не менее 100 карат.

Ранее основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев заявил, что в России есть ряд факторов повышенного интереса жителей страны к инвестициям в бриллианты. Основные из них — отмена 20% НДС, увеличение стоимости золота, а также стремление диверсифицировать собственные вложения.