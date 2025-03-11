Почему в России растет спрос на бриллианты

Сейчас существует несколько факторов повышенного интереса россиян к инвестициям в бриллианты. Главные среди них — это отмена 20% НДС, рост цен на золото и стремление к диверсификации вложений, заявил РИАМО основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Почему растет спрос на бриллианты

Данные банка ВТБ показали 60% рост количества сделок с инвестиционными бриллиантами по сравнению с 2023 годом, при этом общий портфель продаж достиг 2,2 млрд рублей, что означает рост на 46% в годовом исчислении.

Основная причина роста спроса на бриллианты в РФ — это отмена 20% НДС на камни, приобретаемые физическими лицами у банков. Это решение, принятое еще в 2022 году, значительно повысило привлекательность бриллиантов как инвестиционного инструмента, говорит эксперт.

Еще один фактор — рост цен на золото, добавляет он. Достигнув исторических максимумов, золото заставило инвесторов искать альтернативные активы, которые, по их мнению, пока недооценены.

«Также наблюдается тренд на диверсификацию вложений. Инвесторы рассматривают бриллианты как надежный способ сохранить капитал в условиях инфляции и экономической нестабильности», — констатирует Астафьев.

Что такое инвестиционные бриллианты

Согласно данным АЛРОСА, средняя рублевая доходность инвестиционных бриллиантов в 2023 году достигла впечатляющих 20%. Эта эффективность отражена в Индексе инвестиционных бриллиантов Московской биржи (MDIAMR2), который зафиксировал рост на 19,9% в течение того же периода.

Эффективность существенно различается по разным категориям инвестиционных бриллиантов. Стоимость 5-каратных бриллиантов с премиальными характеристиками (цвет D, чистота IF, огранка 3Ex) показала еще более существенный рост, увеличившись на 34% в 2023 году.

АЛРОСА сообщила о трехкратном увеличении продаж бриллиантов инвесторам в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Инвестиционные бриллианты конкретно определяются как камни, доступность и объем которых на мировом рынке ограничены. Этот фактор дефицита является фундаментальным для их инвестиционной ценности и потенциала для удорожания с течением времени.

Что характеризует инвестирование в бриллианты

Ключевой характеристикой инвестирования в бриллианты в России является то, что, хотя транзакции проводятся в рублях, цены всегда рассчитываются на основе текущего обменного курса доллара. Этот валютный механизм обеспечивает естественную страховку от падения курса рубля, позволяя инвесторам защититься от колебаний национальной валюты при сохранении привязки к международным стандартам стоимости.

«В отличие от стандартизированных инвестиций, таких как золотые слитки с единообразными штампами и весами, каждый бриллиант требует индивидуальной оценки для определения его инвестиционного потенциала. Эта необходимость специализированной оценки создает как барьер для входа, так и возможность для знающих инвесторов идентифицировать недооцененные камни. Ведущие геммологические лаборатории предоставляют услуги по сертификации и оценке, которые необходимы для проверки подлинности и инвестиционного качества бриллиантов», — комментирует Астафьев.

По его словам, одним из особенно заметных преимуществ инвестирования в бриллианты является отсутствие международных реестров собственности. В отличие от ценных бумаг или имущественных прав, которые могут подвергаться санкциям или ограничениям в зависимости от национальности владельца, бриллианты предлагают определенный уровень анонимности и защиты от финансовых ограничений, специфичных для конкретной страны.

Ожидается дефицит бриллиантов

АЛРОСА прогнозирует появление структурного дефицита природных бриллиантов в ближайшие годы из-за постепенного истощения активных горнодобывающих месторождений. Это ограничение предложения, в сочетании с растущим спросом, особенно со стороны развивающихся рынков в Азии, таких как Китай и Индия, создает благоприятные условия для долгосрочного роста цен.

Рыночные риски остаются основной проблемой, поскольку цены на бриллианты могут колебаться в зависимости от глобальной динамики спроса и предложения, подчеркивает Астафьев. Рынок бриллиантов не застрахован от экономических спадов, и периоды сокращения расходов на предметы роскоши могут повлиять на цены, особенно для менее исключительных камней.

Пожалуй, наиболее значительным ограничением инвестиций в бриллианты является расширенный временной горизонт, необходимый для реализации существенных доходов, считает эксперт.

«Появление технологии синтетических бриллиантов представляет еще один потенциальный фактор риска для рынка инвестиционных бриллиантов. Хотя лабораторно созданные бриллианты до сих пор в основном влияли на ювелирный сегмент, а не на рынок инвестиционных бриллиантов, технологические достижения могут потенциально повлиять на динамику ценообразования на натуральные камни в будущем», — отмечает Астафьев.