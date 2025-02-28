Гутерреш сообщил о приостановке программ помощи в ряде районов Украины

В ряде украинских регионов ООН приостановила программы оказания финансовой помощи. Об этом 28 февраля сообщил генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш, пишет РИА Новости .

По словам Гутерреша, решение приостановить некоторые программы оказания финансовой помощи Киеву напрямую связано с сокращением аналогичной поддержки со стороны США.

О каких именно суммах идет речь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что новый президент США Дональд Трамп больше не хочет много средств тратить на Украину. Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий объяснил, с чем связана такая перемена мнения.