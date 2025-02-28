Политолог объяснил, почему Трамп сменил риторику относительно Зеленского

Заявление президента США Дональда Трампа можно объяснить либо его проблемами с памятью, либо осознанной сменой риторики в связи с политической конъюнктурой. Его новая позиция может означать, что он готовит почву для давления на украинского лидера Владимира Зеленского. Пытаясь расположить к себе украинского президента, он подготавливает основу для будущих требований в его адрес. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

Ранее Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором, а в пятницу ответил на вопрос, считает ли он по-прежнему Зеленского диктатором, ответил: «Разве я это говорил?». Также он заявил, что Зеленский - лучший президент Украины.

«Главная цель Трампа — выстроить отношения с Украиной, исходя из новых интересов Америки. Определенно, он готовит Зеленского к принятию договоренностей по прекращению конфликта на условиях, выгодных Вашингтону. Здесь важно понимать, что Трампа интересуют только выгодные предложения», - сказал политолог.

По мнению эксперта, на фоне сделки о редкоземельных металлах очень интересно понаблюдать, что же в его ценностной системе окажется выше: оправдание военной помощи Украине инвестиционной привлекательностью или же экономически более выгодные условия, которые предлагает Россия.

«Не стоит исключать, что государства Европы, которые выступают за продолжение конфликта, будут пытаться предложить Трампу свою сделку. В этом смысле, думаю, мы еще не раз услышим, как Трамп публично поменяет свое мнение относительно мирного урегулирования конфликта или Зеленского», - добавил Булавицкий.

Таким образом, слова Трампа вряд ли следует воспринимать буквально. Скорее всего, это подготовка к более сложной игре, где Зеленскому будет предложен некий политический «контракт». Выполнение его станет условием для продолжения взаимодействия.