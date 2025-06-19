Губернатор Воробьев рассказал о сотрудничестве с турецкими компаниями

«Часто и китайские, и турецкие компании уже имеют наших партнеров. И это, конечно, сразу сокращает сроки реализации. Такое партнерство у нас реализуется, как я уже сказал, с турецкой компанией. Очень надеюсь, что уже осенью мы начнем строительство первых заводов. Для этого все готово», — рассказал Воробьев в интервью «Россия 24».

Ранее глава региона сообщал, что в этом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Московская область планирует заключить соглашения на рекордную сумму — более 300 млрд рублей. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее.

ПМЭФ — важное событие в мире экономики и бизнеса. Форум проходит с 1997 года. В этом году мероприятие проводится 18 по 21 июня. С 2006 года в нем участвует президент РФ.