Губернатор: торговля, где не соблюдаются законы, в Подмосковье не приветствуется

Вся торговля, которая находится вне зоны уплаты налогов, вне зоны легального трудоустройства, не приветствуется, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В торговле мигранты у нас не могут работать. Если они не могут работать, то и нестационарные торговые объекты <…> — тоже, собственно говоря (закрыты для работы мигрантов — ред.), это звенья одной цепи», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что в регионе развивается легальная торговля, работают торговые центры.

«Все, что находится вне зоны уплаты налогов, вне зоны легального трудоустройства, у нас не приветствуется», — подчеркнул Воробьев.

Он отметил, что есть хорошие примеры такой работы, упомянув Москву, Грозный, Нижний Новгород.