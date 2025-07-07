Губернатор рассказал об открытии автоматизированных складов в Подмосковье

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что на федеральном уровне было поручение разработать систему поддержки внедрения роботизации.

«То есть если ты используешь роботов — тебе компенсируют деньги. А мы после Петербургского форума (ПМЭФ — 2025 — ред.) разрабатываем программу (поддержки компаний, которые разрабатывают роботов части софта и „железа“ — ред.)», — отметил Воробьев.

Воробьев уточнил, что с Минпромторгом идет сотрудничество по этому вопросу.