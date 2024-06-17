Губернатор Подмосковья: торговля является движком экономики региона

Торговля является двигателем экономики региона, поэтому на ее развитие надо обращать особое внимание. В том числе важен вопрос привлечения мигрантов в торговлю, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Четверть валового регионального продукта нашего региона — это торговля всегда была. Это движок. К этому движку надо относиться серьезно. Развиваются и торговые сети, и Ozon с Wildberries <…>. И (надо учитывать — ред.) насколько их экспансия здесь просчитана, чтобы не было каких-либо у нас, так скажем, последствий», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он подчеркнул, что в работе торговых сетей и маркетплейсов принципиально важное значение имеет вопрос привлечения мигрантов.

Ранее Воробьев отметил, что в регионе есть спрос на коммерческие площади в новых жилых районах.

«Необходимая доля коммерческих площадей тоже очень востребована. Мы увеличили норматив и видим заметный спрос на торговлю, на услуги, на социальный бизнес в новых микрорайонах, в этом заинтересованы и поддерживаем», — рассказал губернатор.