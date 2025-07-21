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Грэм*: Трамп введет 100% пошлины против покупателей нефти из РФ

Американский сенатор Линдси Грэм* рассказал о планах президента США Дональда Трампа. Он собирается ввести 100% пошлины против стран, которые покупают российскую нефть. В основном речь идет о Китае, Бразилии и Индии, сообщает НТВ .

В эфире телеканала Fox News Грэм* отметил, что указанным странам придется выбирать — спасать свою экономику или помогать России. Он также считает, что пошлины станут «ударом по военной машине РФ».

Сенатор является автором законопроекта, который и вовсе предусматривает 500% пошлины на товары из стран, которые закупают нефть, уран и газ у России.

Санкции направлены на изоляцию РФ. Также Грэм* поддержал ультиматум Трампа, который дал российскому лидеру Владимиру Путину 50 дней на заключение мирного соглашения с Украиной.

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что поставленный президентом Штатов ультиматум России относительно сделки с Киевом стал поворотным моментом. Политик заявила, что «прошедшая неделя была поворотным моментом» в рамках украинского конфликта.

* Признан террористом и экстремистом в России.