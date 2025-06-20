Греф посоветовал вложить 1 млн рублей на 5 лет в акции Сбера
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Глава Сбербанка Герман Греф рассказал на ПМЭФ, куда инвестировать 1 млн рублей. В этом вопросе важно учесть срок вложения денег.
Если на год, то лучше класть средства на депозит, считает глава банка.
«Пять лет — в акции Сбера», — сказал Греф в интервью РБК.
Также он положительно оценил то, что россияне кладут средства на депозит под 20% годовых. Это дает им возможность зарабатывать, как того и хочет Центральный Банк.
Ранее Греф допустил снижение ключевой ставки до 15-16% к концу года. Однако конечный результат зависит от ситуации.