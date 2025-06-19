Греф допустил снижение ключевой ставки до 15-16%

Банк России может снизить ключевую ставку до 15-16% к концу года. Такой сценарий допустил глава Сбербанка Герман Греф на полях ПМЭФ, сообщает РБК .

По его словам, снижение ставки все же произойдет, вопрос лишь в том, «по какой траектории». Существует вероятность, что ее снизят до 15-16% к концу текущего года.

Однако он подчеркнул, что «пока то, как это видит ЦБ, значительно более консервативно». Греф отметил, что надо смотреть на то, как будет складываться ситуация.

6 июня ЦБ принял решение понизить ключевую ставку до 20%. Ранее она длительный период сохранялась на уровне 21% годовых.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина Набиуллина снова пообещала добиваться снижения инфляции в РФ до 4%. По ее словам, темпы снижения инфляции опережают ожидания, что создает предпосылки для возможного смягчения денежно-кредитной политики.