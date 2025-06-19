Набиуллина снова пообещала добиваться снижения инфляции в РФ до 4%

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) снова пообещала за год добиться снижения инфляции в стране до 4%, сообщает URA.RU .

В прошлом году на ПМЭФ Набиуллина делала похожее заявление. Однако на данный момент годовая инфляция составляет 9,6%. Заявление главы ЦБ РФ в 2024 году удивило модератора беседы, главу комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова.

«Эльвира Сахипзадовна, вы хорошо подумали?» — задал вопрос Макаров, а в ответ получил твердое «да» от Набиуллиной.

Ранее во время экономической сессии на ПМЭФ глава Банка России пошутила и предложила поговорить о музыке вместе ключевой ставки. Набиуллиной напомнили, как она сравнила инфляцию с симфонией Людвига ван Бетховена.