Годовая инфляция в России с 14 по 20 мая ускорилась до 8,03%

По данным Минэкономразвития РФ, с 14 по 20 мая годовая инфляция в России до 7,91%. Неделей ранее она составляла 7,91%, сообщает ТАСС .

«За неделю с 14 по 20 мая 2024 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,11%, год к году рост цен составил 8,03%», — говорится в обзоре ведомства о текущей ценовой ситуации.

За отчетную неделю в секторе продовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,06%. Дефляция на плодоовощную продукцию продолжилась, на остальные продукты питания темпы роста цен составили 0,13%.

В сегменте непродовольственных товаров с 14 по 20 мая инфляция замедлилась 0,07%. Это связано с удешевлением электро- и бытовых приборов, а также снижением темпов роста цен на российские автомобили.

При этом в секторе услуг из-за замедления удорожания авиабилетов на внутренние рейсы и отсутствия роста цен на услуги санаториев темпы роста цен составили 0,27%.

Ранее экономист Андрей Лобода заявил, что в разгар инфляции также есть методы уберечь деньги от обесценивания и заработать. Основным способом являются рублевые вклады, которые из-за высоких ставок могут приносить доход 15-17% годовых.