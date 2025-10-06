ГНСУ: модели OnlyFans задолжали Украине миллионы долларов налогов

Модели с онлайн-платформы OnlyFans задолжали более 9 млн долларов налогов в бюджет Украины, сообщает РИА Новости .

Как заявили в Государственной налоговой службе Украины, с октября 2024 года и по состоянию на 1 сентября 2025 года общая сумма налогового долга, который возник у физических лиц — налоговых резидентов страны из-за неуплаты налогов с доходов, полученных от Fenix International Ltd (компания — владелец платформы Onlyfans) в течение 2020–2022 годов составляет 384,7 млн гривен.

Украинские модели на платформе OnlyFans заработали 111 млн долларов в период с 2020 по 2022 годы, сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.

Ранее стало известно, что 26-летняя украинская вебкам-модель Наталья Борщевич, известная как Молли Мэй, будет поставлять антидроновые сетки в подконтрольный Киеву Херсон в рамках гособоронзаказа. 12 сентября она выиграла тендер на поставку.

