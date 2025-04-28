Гарна дивчина: украинки заработали на OnlyFans свыше 100 млн долларов

сегодня в 15:28

Украинские модели на платформе OnlyFans заработали 111 млн долларов в период с 2020 по 2022 годы, сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.

В настоящее время проводятся 606 налоговых проверок, а еще 346 документальных проверок запланированы. Модели оспаривают начисленные им 14,5 млн гривен налогов в административном и судебном порядке, отметил Кравченко.

Согласно результатам проверок, общая сумма долга составила 14,7 млн гривен, в то время как общий доход физических лиц за указанный период достиг 111 млн долларов.

Ранее актриса из «Гарри Поттера» Джесси Кейв, известная по роли Лаванды Браун, завела аккаунт на OnlyFans для особых фетишистов.