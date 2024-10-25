Главный вопрос россиян по ставке загнал в тупик Набиуллину

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что регулятор «сейчас не может сказать», когда именно ключевая ставка начнет снижаться. 25 октября Центробанк резко повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых.

Вместе с тем Набиуллина назвала условие, при котором этот показатель начнут снижать. По словам главы Центрального банка, понижения ключевой ставки не произойдет, пока не будет устойчиво снижаться инфляция.

Набиуллина также заявила, что инфляция в 2024 году окажется вдвое выше ожидаемых показателей. По ее словам, это не является следствием того, что ключевая ставка не работает, притом что без ее повышения инфляция была бы «намного больше».

В то же время глава Банка России отметила, что регулятор может вновь поднять ставку в декабре.