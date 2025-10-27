Главный новогодний салат подорожал: во сколько обойдется 1 кг селедки под шубой

Стоимость ингредиентов для селедки под шубой выросла на 14%

Чтобы приготовить селедку под шубой сейчас, за все ингредиенты придется заплатить 417,5 рублей. Это на 14% дороже, чем годом ранее, сообщает SHOT .

В прошлом году 1 кг данного салата обходился в 366,3 рубля.

«Индекс селедки под шубой» подскочил в основном из-за подорожания майонеза на 28%. Кроме того, цены на лук выросли на 9%, на селедку — на 7%, на свеклу и морковь — на 2%.

При этом яйца подешевели на 6%, а картофель — на 1%. Однако ситуацию это не спасло.

Ранее стало известно, что цены на мандарины к Новому году могут увеличиться на 20%. При этом руководитель центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов заявил, что цены на цитрусовые зависят от курса рубля, а сейчас он стабильный.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.