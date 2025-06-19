Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о достижении таргета по инфляции. По его словам, в этом вопросе главное — вера, сообщает РИА Новости .

«Главное — вера. Если верить в 4% — точно сбудется», — с улыбкой заявил Силуанов на экономической сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина снова пообещала за год добиться снижения инфляции в стране до 4%. В прошлом году на ПМЭФ она делала похожее заявление. Однако на данный момент годовая инфляция составляет 9,6%.

Также на ПМЭФ Набиуллина отметила, что модели экономического роста периодически меняются, это естественный процесс. По ее мнению, нынешняя модель себя исчерпала.