Набиуллина уверена, что нужна новая модель экономического роста

Модели экономического роста периодически меняются, это естественный процесс. Те факторы, которые дают быстрый импульс экономическому росту, меняются, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ-2025.

Действительно, сейчас модель экономического роста себя исчерпала, отметила она.

«Два года мы росли высокими темпами из-за того, что были задействованы свободные ресурсы — рабочая сила, незадействованные производственные мощности, освободившаяся ниша после ухода западных компаний, импортозамещение. Ресурсы, накопленные бюджетом и ФНБ, из которого тратились на инвестиции. Запас капитала банковской системы, который был основой для ускоренного кредитования», — перечислила источники глава ЦБ.

Однако надо понимать, что многие из этих ресурсов исчерпаны, и надо думать о новой модели роста, считает Набиуллина.