Глава Total Пуянне: есть много альтернатив российскому газу
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Глава французской TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что европейский рынок будет хорошо обеспечен газом вплоть до 2029 года, несмотря на планы ЕС отказаться от российских энергоносителей, сообщает РБК.
Он подчеркнул, что европейцы потеряли доверие к России как к поставщику газа. При этом Европа продолжает искать альтернативы, которых, по словам главы Total, много.
«Хорошая новость заключается в том, что рынок СПГ будет хорошо обеспечен с 2027, 2028 и 2029 годов», — высказался Пуянне.
Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия намерена жестко ответить на новый пакет санкций Европейского союза. Москва примет и защитные, и контрмеры в ответ на очередные ограничительные меры, которые ЕС готовится утвердить уже 20 июня.