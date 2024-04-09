Глава «Ростелекома» предложил брать с маркетплейсов деньги на инфраструктуру

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский выступил с предложением обязать российские маркетплейсы и другие интернет-компании вносить вклад в развитие телеком-инфраструктуры. Об этом сообщает РБК .

Он подчеркнул, что для операторов связи в несколько раз подняли плату за частоты. Деньги поступают в резерв универсального обслуживания. Затем на средства фонда финансируется строительство сетей связи в небольших населенных пунктах.

По словам Осеевского, рынок операторов растет медленно, что нельзя сказать о маркетплейсах и других интернет-компаниях. При этом они кроме уплаты налогов никак не участвуют в развитии инфраструктуры.

Президент «Ростелекома» добавил, что введение для таких компаний обязательного вклада в развитие инфраструктуры позволит справедливо распределить ответственность, а расширением возможностей для россиян по качественному доступу в интернет другие участники рынка улучшат свои услуги.

Ранее сообщалось, что маркетплейс Ozon начнет процесс редомициляции холдинговой компании с Кипра уже в этом году. О готовности организации к переезду стало известно в августе 2023 года.