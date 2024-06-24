Глава Мосстата: рост промпроизводства в Подмосковье опережает все регионы РФ

Промышленное производство в Подмосковье растет опережающими темпами по сравнению со всеми остальными регионами РФ: по итогам 2023 года оно выросло на 13,7%, в то время как в целом по России цифры ниже, сообщил в интервью РИАМО руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области (Мосстата) Леонид Калимуллин.

По его словам, Московская область формирует более 5% общероссийского объема промышленного производства.

«Более чем в половину за год выросло в Подмосковье производство электрических аккумуляторов, компьютеров — на 40%, а летательных аппаратов, включая космические — на 39%», — сказал Калимуллин.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так, в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.

В Подмосковье вопросами охраны труда и занятости населения занимается министерство социального развития. Летние каникулы — время, которое подростки в силу своих возможностей посвящают временному трудоустройству. В 2024 году Минсоцразвития заключило более 500 соглашений с администрациями городских округов для того, чтобы обеспечить ребят вакантными рабочими местами. Планируется, что за лето будут трудоустроены более 20 тыс. подростков. Помимо зарплаты, они получают материальную поддержку из бюджета региона, которую им выплачивает областной центр занятости.



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