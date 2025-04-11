Глава Lavazza возмутился ростом цен на кофе в мире

Главный исполнительный директор одного из ведущих мировых производителей кофе Lavazza Антонио Баравалле заявил, что должен быть предел росту цен на кофейные зерна и кофейные напитки в заведениях, сообщает британская газета Financial Times .

«Когда я вижу эспрессо за 3-4 фунта в Лондоне или капучино за 8 (фунтов-ред.) в Нью-Йорке, я понимаю, что должен быть какой-то предел», — сказал топ-менеджер итальянской компании.

Баравалле сравни происходящее с Нью-Йоркской фондовой биржей. По его словам, сначала происходит значительны рост, но затем мировой рынок кофе ждет обвал.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), стихийные бедствия в Бразилии, Вьетнаме и других странах-лидерах по производству и экспорту кофе приведут к росту цен на продукт. Производители, пытаясь компенсировать издержки, снизили качество зерен и переложили часть расходов на потребителей, что снизило спрос на напиток.

Ранее издание Reuters сообщало, что продавцы кофе сократили закупки кофейных бобов из-за роста цен на них. В результате мировая торговля сырьем для напитка практически остановилась. По данным Bloomberg, кофе стремительно исчезает с полок магазинов в Европе.