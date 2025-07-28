Глава германского Минфина Клингбайль поддержал торговую сделку с США
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Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль выразил удовлетворение соглашением по пошлинам, которое заключили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп, сообщает ТАСС.
Ранее Трамп заявил, что США договорились с Евросоюзом о торговой сделке. Страны Европы разрешат товарам из США поступать к ним с нулевой ставкой, то есть без налогов. Еще ЕС согласился купить у Штатов энергоносители на общую сумму в 750 млрд долларов.
«По сути, я по-прежнему убежден: пошлины наносят ущерб экономике по обе стороны Атлантики. Нам нужны низкие пошлины и открытые рынки», — сказал Клингбайль.
Он уточнил, что Германия планирует развивать новые глобальные партнерские отношения вместе со Штатами.
По его словам, Европа также всегда хотела урегулировать вопрос с помощью переговоров и это ей удалось.