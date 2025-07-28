Глава германского Минфина Клингбайль поддержал торговую сделку с США

Ранее Трамп заявил, что США договорились с Евросоюзом о торговой сделке. Страны Европы разрешат товарам из США поступать к ним с нулевой ставкой, то есть без налогов. Еще ЕС согласился купить у Штатов энергоносители на общую сумму в 750 млрд долларов.

«По сути, я по-прежнему убежден: пошлины наносят ущерб экономике по обе стороны Атлантики. Нам нужны низкие пошлины и открытые рынки», — сказал Клингбайль.

Он уточнил, что Германия планирует развивать новые глобальные партнерские отношения вместе со Штатами.

По его словам, Европа также всегда хотела урегулировать вопрос с помощью переговоров и это ей удалось.