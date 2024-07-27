Глава DNS Алексеев не увидел выгоду для Wildberries при слиянии с Russ

Совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев в своем Telegram-канале заявил, что считает сделку о слиянии маркетплейса Wildberries (WB) и компании — оператора наружной рекламы Russ «удивительной». Он предупредил владелицу WB Татьяну Бакальчук о риске потерять свою компанию после полного слияния с Russ.

«Кажется, что WB, принадлежащий селф-мейд женщине, — это часть PR-стратегии, причем хорошей. Одна проблема: Татьяна — и собственник, и гендиректор ООО „Вайлдберриз“ — становится узким местом. Она может единолично принимать любые решения, даже не очень правильные. Помешать этому невозможно», — отметил Алексеев.

Бизнесмен не понимает, какую выгоду получит WB от сделки после того, как завершится слияние, ведь риски потерять компанию только возрастут, когда головная структура Russ — ООО «Стинн» — получит «основу бизнеса WB» в виде 27 дочерних компаний, которые отвечают в том числе за логистику и разработку.

«Если все это произойдет, точнее, допроизойдет то, что осталось. То Татьяна Бакальчук не просто подарит 35% от 10-миллиардного (в долларах!) бизнеса за 7 млн руб., но и может вовсе потерять контроль над WB. Дело в том, что директор ООО „РВБ“ сейчас — Роберт Мирзоян из Russ, и зарегистрировано оно по юрадресу группы Russ (документация хранится там)», — пояснил Алексеев, отметив, что когда сделка завершится, сместить Роберта Мирзояна с занимаемой должности будет трудно.

Ранее муж Татьяны Бакальчук, предприниматель Владислав Бакальчук, во время встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил, что бизнес его семьи переходит в руки рейдеров, а его жена этого не замечает. Основательница Wildberries в тот же день записала видео, в котором рассказала, что никакого захвата ее компании не происходит, а выход мужа в свет с непонятными заявлениями связан с предстоящим разводом.