Генпрокуратура РФ хочет взыскать с компании Shell 1,5 млрд евро долга

Российская Генпрокуратура намерена взыскать компенсацию с компании Shell в размере 1,5 млрд евро за неоплату газовых поставок, осуществленных «Газпром экспортом» в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные из отчета британского концерна, пишет ТАСС .

Часть долга, который Генпрокуратура РФ хочет списать с Shell, планируется погасить путем использования 94 млрд рублей, находящихся на специальном счете. Эти средства изначально предназначались Shell в качестве компенсации за ее долю в проекте «Сахалин — 2», но теперь их могут использовать иначе.

«2 октября 2024 года российская прокуратура подала в Московский суд иск против 8 компаний группы Shell (включая Shell plc и Shell Energy Europe Limited (SEEL)). Прокурор добивается признания незаконной остановки Shell поддержки Sakhalin Energy Investment Company; денежной компенсации в размере около 1,5 млрд евро от SEEL компании „Газпром экспорт“ за предполагаемые неоплаченные поставки газа в 2022 году», — говорится в отчете британского концерна.

Компания Shell указывает на неясность касательно итоговых результатов и возможного воздействия на предстоящую деятельность, прибыль, движение финансов и экономическое положение организации. Корпорация испытывает сложности с определением масштабов и временных рамок для потенциальных обязательств и финансовых выплат.

О том, что Генпрокуратура обратилась в суд с иском против Shell, стало известно еще осенью 2024 года. На тот момент точная сумма нанесенного ущерба не называлась.