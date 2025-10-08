Гендиректор Кировского завода Серебряков призвал банки помочь сельскому хозяйству

Доступные кредиты и продуманная налоговая политика могут стать ключом к устойчивому росту аграрной отрасли в России, сообщил РИАМО генеральный директор ГК «Кировский завод» Сергей Серебряков.

«У меня здесь есть два рецепта. Первый — это краткосрочный, что надо сделать прямо сегодня. А второй — более широкий и глубокий. Сегодня надо, конечно же, попытаться решить проблему с банковским сектором, чтобы он кредитовал сельское хозяйство на доступных условиях. Надо расширять программу льготного финансирования и, может быть, даже ставить целевые задачи по объемам выданных кредитов сельскому хозяйству», — объяснил Серебряков.

По его словам, у банковского сектора будут свои аргументы — возвратность, доходность и убытки.

«Мы все, кстати, видим прибыль банковского сектора России. Но эти аргументы можно, конечно, учитывать, а проблему все равно надо решать прямо сейчас», — констатировал директор.

По мнению Серебрякова, рецепт долгосрочной перспективы заключается в создании научно обоснованной методологии управления народнохозяйственным комплексом, основанной, с его точки зрения, на межотраслевых балансах.

«Чтобы все отрасли были сбалансированы в экономическом плане — с помощью налоговой системы, дотационной системы, системы таможенных сборов, различных субсидий. Отрасли нужно балансировать и настраивать макроэкономическую среду. Именно как среду — ключевое слово. Такую, чтобы в ней было комфортно развиваться, выполнять поставленные задачи и стабильно чувствовать себя в текущей деятельности», — резюмировал он.

