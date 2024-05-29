Гендерный разрыв в зарплатах россиян достиг максимума

В РФ разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами стал максимальным за 11 лет

Средний доход российской женщины в 2023 году составил 56 000 рублей, что сразу на треть ниже, чем у среднестатистического мужчины в стране. Таким образом, гендерный разрыв в зарплатах стал максимальным впервые за 11-летний период, выяснила газета «Известия» .

Соответствующее исследование провела компания FinExpertiza, проанализировав данные Росстата. Эксперты объясняли столь ощутимый гендерный разрыв в жалованьях в том числе фактом, что в России идет неравное увеличение доходов в разных сферах экономики.

«На доходах сказывается вынужденная «нелинейность» женской карьеры — перерывы, связанные с материнством, и необходимость уделять время многочисленным семейным обязанностям, нередко отвлекающим от трудового процесса. Последнее справедливо лишь отчасти: россиянки работают всего на два часа меньше, чем их коллеги мужского пола — в среднем 39 часов в неделю», — полагает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

В свою очередь Александр Сафонов, профессор Финансового университета при правительстве РФ, считает, что одна из причин более ощутимых отличий женской и мужской зарплат — правило, из-за которого дамам запрещено работать во вредных и опасных условиях труда. По его словам, также россияне мужского пола «значительно чаще» трудятся на 1,5 ставки и, как правило, работают на более квалифицированных вакансиях.

Ситуация с гендерным разрывом зарплат беспокоит и российские власти, которые ранее утвердили Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023–2030 годы.