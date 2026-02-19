Ставрополье обогнало всех: где в России больше всего покупают китайские машины

В 9 регионах России спрос на автомобили из КНР выше, чем в среднем по стране
ЭксклюзивЭкономика

Сейчас на новые китайские автомобили приходится почти 50% российского рынка, но в некоторых субъектах интерес к ним оказался выше среднего. В десятку лидеров вошли Ставропольский край, а также Самарская и Волгоградская области, сообщили РИАМО эксперты «Авито Авто».

Китайские бренды занимают значительную долю отечественного рынка. В 9 регионах России спрос на автомобили из КНР выше, чем в среднем по стране. Это Ставропольский край (+77%), Самарская область (+43%), Волгоградская область (+36%), Воронежская область (+35%), Нижегородская область (+33%), Пермский край (+17%), Ростовская область (+12%), Тульская область (+8,4%) и Саратовская область (+4%).

По данным «Авито Авто», в 2026 году самыми популярными китайскими авто у россиян стали Haval, Chery, JAC, Geely и Jetour. Среди моделей автолюбители чаще всего интересовались HAVAL Jolion, JAC JS6, HAVAL M6, Chery Tiggo 9, Jetour T1, JAECOO J7, OMODA C5, EXEED RX, HAVAL H3 и GAC GS8.

Средняя цена новых китайских машин на платформе «Авито» составила 3,4 млн рублей. При этом некоторые модели за год стали доступнее. Средняя цена кроссовера Chery Tiggo 9 снизилась на 11,9% (4,4 млн руб.), HAVAL H5 — на 10,3% (3,7 млн руб.), EXEED TXL — на 8,3% (3,9 млн руб.), JAECOO J7 — на 4,6% (3,3 млн руб.).

Топ-20 регионов с самым высоким спросом на новые китайские автомобили, январь 2026 г., данные «Авито Авто»

Регион

Средняя цена, руб.

Ставропольский край

3 280 000

Самарская область

3 295 000

Волгоградская область

3 180 000

Воронежская область

3 329 000

Нижегородская область

3 310 000

Пермский край

3 215 000

Ростовская область

3 300 000

Тульская область

3 215 000

Саратовская область

3 350 000

Ульяновская область

3 260 000

Ярославская область

3 365 000

Калининградская область

3 220 000

Брянская область

3 259 000

Республика Удмуртия

3 460 000

Вологодская область

3 379 000

Владимирская область

3 699 000

Республика Башкортостан

3 649 000

Липецкая область

3 310 000

Москва

3 717 000

Ханты-Мансийский АО

3 389 000

