Ставрополье обогнало всех: где в России больше всего покупают китайские машины
Сейчас на новые китайские автомобили приходится почти 50% российского рынка, но в некоторых субъектах интерес к ним оказался выше среднего. В десятку лидеров вошли Ставропольский край, а также Самарская и Волгоградская области, сообщили РИАМО эксперты «Авито Авто».
Китайские бренды занимают значительную долю отечественного рынка. В 9 регионах России спрос на автомобили из КНР выше, чем в среднем по стране. Это Ставропольский край (+77%), Самарская область (+43%), Волгоградская область (+36%), Воронежская область (+35%), Нижегородская область (+33%), Пермский край (+17%), Ростовская область (+12%), Тульская область (+8,4%) и Саратовская область (+4%).
По данным «Авито Авто», в 2026 году самыми популярными китайскими авто у россиян стали Haval, Chery, JAC, Geely и Jetour. Среди моделей автолюбители чаще всего интересовались HAVAL Jolion, JAC JS6, HAVAL M6, Chery Tiggo 9, Jetour T1, JAECOO J7, OMODA C5, EXEED RX, HAVAL H3 и GAC GS8.
Средняя цена новых китайских машин на платформе «Авито» составила 3,4 млн рублей. При этом некоторые модели за год стали доступнее. Средняя цена кроссовера Chery Tiggo 9 снизилась на 11,9% (4,4 млн руб.), HAVAL H5 — на 10,3% (3,7 млн руб.), EXEED TXL — на 8,3% (3,9 млн руб.), JAECOO J7 — на 4,6% (3,3 млн руб.).
Топ-20 регионов с самым высоким спросом на новые китайские автомобили, январь 2026 г., данные «Авито Авто»
Регион
Средняя цена, руб.
Ставропольский край
3 280 000
Самарская область
3 295 000
Волгоградская область
3 180 000
Воронежская область
3 329 000
Нижегородская область
3 310 000
Пермский край
3 215 000
Ростовская область
3 300 000
Тульская область
3 215 000
Саратовская область
3 350 000
Ульяновская область
3 260 000
Ярославская область
3 365 000
Калининградская область
3 220 000
Брянская область
3 259 000
Республика Удмуртия
3 460 000
Вологодская область
3 379 000
Владимирская область
3 699 000
Республика Башкортостан
3 649 000
Липецкая область
3 310 000
Москва
3 717 000
Ханты-Мансийский АО
3 389 000
