Ставрополье обогнало всех: где в России больше всего покупают китайские машины

В 9 регионах России спрос на автомобили из КНР выше, чем в среднем по стране

Сейчас на новые китайские автомобили приходится почти 50% российского рынка, но в некоторых субъектах интерес к ним оказался выше среднего. В десятку лидеров вошли Ставропольский край, а также Самарская и Волгоградская области, сообщили РИАМО эксперты «Авито Авто».

Китайские бренды занимают значительную долю отечественного рынка. В 9 регионах России спрос на автомобили из КНР выше, чем в среднем по стране. Это Ставропольский край (+77%), Самарская область (+43%), Волгоградская область (+36%), Воронежская область (+35%), Нижегородская область (+33%), Пермский край (+17%), Ростовская область (+12%), Тульская область (+8,4%) и Саратовская область (+4%).

По данным «Авито Авто», в 2026 году самыми популярными китайскими авто у россиян стали Haval, Chery, JAC, Geely и Jetour. Среди моделей автолюбители чаще всего интересовались HAVAL Jolion, JAC JS6, HAVAL M6, Chery Tiggo 9, Jetour T1, JAECOO J7, OMODA C5, EXEED RX, HAVAL H3 и GAC GS8.

Средняя цена новых китайских машин на платформе «Авито» составила 3,4 млн рублей. При этом некоторые модели за год стали доступнее. Средняя цена кроссовера Chery Tiggo 9 снизилась на 11,9% (4,4 млн руб.), HAVAL H5 — на 10,3% (3,7 млн руб.), EXEED TXL — на 8,3% (3,9 млн руб.), JAECOO J7 — на 4,6% (3,3 млн руб.).



Топ-20 регионов с самым высоким спросом на новые китайские автомобили, январь 2026 г., данные «Авито Авто»

Регион Средняя цена, руб. Ставропольский край 3 280 000 Самарская область 3 295 000 Волгоградская область 3 180 000 Воронежская область 3 329 000 Нижегородская область 3 310 000 Пермский край 3 215 000 Ростовская область 3 300 000 Тульская область 3 215 000 Саратовская область 3 350 000 Ульяновская область 3 260 000 Ярославская область 3 365 000 Калининградская область 3 220 000 Брянская область 3 259 000 Республика Удмуртия 3 460 000 Вологодская область 3 379 000 Владимирская область 3 699 000 Республика Башкортостан 3 649 000 Липецкая область 3 310 000 Москва 3 717 000 Ханты-Мансийский АО 3 389 000

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.