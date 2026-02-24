Газпромбанк снизил ставки по нескольким вкладам
Газпромбанк вслед за другими банками уменьшил процентные ставки по ряду вкладов, сообщают «Ведомости».
По вкладу «Новые деньги» ставки снизились на 0,3 процентного пункта. Теперь на три месяца можно разместить средства под 14,2% годовых, на четыре и шесть месяцев — под 14,3%. Эти ставки действуют при условии вложения новых средств. Без такой надбавки доходность будет ниже на 2 п. п. Минимальная сумма при онлайн-оформлении — 15 тысяч рублей, в отделениях — 300 тысяч.
Депозит «В плюсе» на сроках от трех до шести месяцев также потерял 0,3 п. п. Максимальная ставка здесь составляет 14,3% годовых на четыре и шесть месяцев. Для ее получения нужно подключить опцию «Накопления» в пакетах «Газпром бонус плюс» или «Газпром бонус премиум» (надбавка 1 п. п.). Минимальная сумма — 15 тысяч рублей.
По вкладу «Копить» снижение составило от 0,3 до 0,5 п. п. в зависимости от срока. Лучшие условия — 14% годовых на четыре месяца при открытии онлайн с учетом надбавки 0,2 п. п. для новых клиентов, а также получателей зарплаты или пенсии на карту банка. При оформлении в офисе ставка будет ниже на 1 п. п.
Ранее Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк сообщили об изменении процентов по займам и депозитам. Это последовало за уменьшением ключевой ставки Центральным Банком России до 15,5%.
