Газпромбанк снизил ставки по нескольким вкладам

По вкладу «Новые деньги» ставки снизились на 0,3 процентного пункта. Теперь на три месяца можно разместить средства под 14,2% годовых, на четыре и шесть месяцев — под 14,3%. Эти ставки действуют при условии вложения новых средств. Без такой надбавки доходность будет ниже на 2 п. п. Минимальная сумма при онлайн-оформлении — 15 тысяч рублей, в отделениях — 300 тысяч.

Депозит «В плюсе» на сроках от трех до шести месяцев также потерял 0,3 п. п. Максимальная ставка здесь составляет 14,3% годовых на четыре и шесть месяцев. Для ее получения нужно подключить опцию «Накопления» в пакетах «Газпром бонус плюс» или «Газпром бонус премиум» (надбавка 1 п. п.). Минимальная сумма — 15 тысяч рублей.

По вкладу «Копить» снижение составило от 0,3 до 0,5 п. п. в зависимости от срока. Лучшие условия — 14% годовых на четыре месяца при открытии онлайн с учетом надбавки 0,2 п. п. для новых клиентов, а также получателей зарплаты или пенсии на карту банка. При оформлении в офисе ставка будет ниже на 1 п. п.

Ранее Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк сообщили об изменении процентов по займам и депозитам. Это последовало за уменьшением ключевой ставки Центральным Банком России до 15,5%.

