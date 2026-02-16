Банки в РФ снижают ставки по кредитам после уменьшения ключевой ставки ЦБ

Три ведущих банка России — Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк — сообщили об изменении процентов по займам и депозитам. Это решение последовало за уменьшением ключевой ставки Центральным Банком РФ до 15,5% на заседании 13 февраля, сообщают «Ведомости» .

Представители других кредитных организаций, включая «Дом.РФ», Новикомбанк, «Абсолют банк» и ТКБ, заявили, что определят свою политику в течение этой недели, ориентируясь на рыночную ситуацию. ПСБ уже изменил свои процентные условия значительно раньше решения регулятора.

Накануне собрания совета директоров ЦБ средний процент по годовым вкладам в 20 крупнейших банках снизился до 12,9% (падение на 0,03 п. п. с начала недели). Средняя ставка по трехмесячным депозитам опустилась до 14,44% (снижение на 0,09 п. п.), что отражено в данных индекса «Финуслуг» по состоянию на 13 февраля.

По остальным категориям вкладов значимых изменений не произошло: средний показатель для полугодовых депозитов остается на уровне 14,12% годовых, а для срочных вкладов от 1,5 до 3 лет — в промежутке от 10,56% до 11,46%.

Ранее на заседании Центробанк РФ принял решение о снижении ключевой ставки до 15,5%. Предыдущее изменение ставки было 19 декабря 2025 года.

