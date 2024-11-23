Газпромбанк перестал выпускать карты UnionPay

сегодня в 11:46

Газпромбанк предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay, а также убрал их из списка доступных к оформлению, сообщает «Москва 24» .

Проблемы с картами UnionPay Газпромбанка начались после попадания кредитной организации под санкции США. Новый санкционный список опубликовали 21 ноября.

Банк прислал клиентам письмо с предупреждением о возможных проблемах с картами UnionPay и посоветовал снять с них наличные.

На сегодняшний день на сайте банка карта UnionPay отмечена как архивная.

На территории РФ все карты банка, в том числе зарубежных платежных систем, работают.