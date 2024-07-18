Газпром поставил рекордные 700,4 млн кубометра газа за сутки

сегодня в 22:38

Газпром в двенадцатый раз за лето обновил рекорд суточной летней поставки газа из Единой системы газоснабжения России, сообщили в пресс-службе компании.

Рекорд зафиксирован 17 июля и составил 700,4 млн куб. метров газа.

«В июне и июле максимум суточных поставок газа из ЕСГ России для этих месяцев был обновлен 12 раз», — сказано в сообщении.

Повышенный спрос потребителей на газ летом проходит при плановых ремонтах и закачке газа в российские подземные хранилища, подчеркивается в сообщении.

Прежний рекорд в 688,8 млн куб. м. газа был поставлен 6 июля 2024 года.