Газпром поставил рекордные 700,4 млн кубометра газа за сутки
Газпром обновил рекорд суточной поставки газа
Газпром в двенадцатый раз за лето обновил рекорд суточной летней поставки газа из Единой системы газоснабжения России, сообщили в пресс-службе компании.
Рекорд зафиксирован 17 июля и составил 700,4 млн куб. метров газа.
«В июне и июле максимум суточных поставок газа из ЕСГ России для этих месяцев был обновлен 12 раз», — сказано в сообщении.
Повышенный спрос потребителей на газ летом проходит при плановых ремонтах и закачке газа в российские подземные хранилища, подчеркивается в сообщении.
Прежний рекорд в 688,8 млн куб. м. газа был поставлен 6 июля 2024 года.