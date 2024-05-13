«Газпром» нарастил поставки по газопроводу «Сила Сибири»

Природный газ по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай поставляется по долгосрочному договору между компаниями «Газпром» и CNPC, за год поставки выросли на 37,4%, сообщил «Газпром» в Telegram-канале .

С начала года и до 12 мая включительно объем поставок природного газа в Китай по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос на 37,4%, а если сравнивать поставки апреля 2024 года и за этот же период годом ранее, то поставки увеличились на 57,1%.

«Газпром» сообщил, что ежегодно совершает перевыполнение контрактных обязательств перед китайской стороной. Только с начала 2024 года исторический рекорд суточных поставок обновлялся шесть раз.

Китай заинтересован в сотрудничестве с «Газпромом» и эксплуатации газопровода «Сила Сибири».

Ранее благодаря плодотворной работе «Газпрома», Россия попала в число мировых лидеров по внутренней газификации. На сегодняшний день уровень газификации в стране достиг 74%.