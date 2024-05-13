РФ достигла уровня газификации в 74% и попала в число мировых лидеров

Кандидат в вице-премьеры России Александр Новак заявил, что Россия попала в число мировых лидеров по уровню газификации в стране, достигнув отметки в 74% в этой сфере, пишет ТАСС .

По словам Новака, газификация в 74% страны является одним из самых высоких показателей в мире и занимает первое-второе место. Соответствующее заявление кандидат в вице-премьеры сделал в ходе выступления в Госдуме.

«Мы достигли уровня уже почти 74% газификация нашей страны, один из самых высоких уровней во всем мире, мы находимся на первом-втором месте по уровню газификации в мире. Эта работа будет продолжаться, она связана с газификацией новых регионов, Мурманской области, Красноярского края, Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии, Амурской области, Еврейской автономной области», — сказал Новак.

Продолжать работу по газификации регионов будет компания «Газпром» вместе с партнерами в этой области.

Ранее в России приняли решение бесплатно расширить сети газификации в садоводческих некоммерческих товариществах. Сети подведут к границам СНТ за бюджетные средства.