В России бесплатно расширят газовые сети до границ СНТ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении газовых сетей до границ садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), сообщили в пресс-службе правительства России.

Программа социальной газификации начала работать в 2021 году по поручению президента страны Владимира Путина. В конце февраля 2024 года глава государства поручил правительству ее расширить.

Согласно постановлению, газовые сети бесплатно подведут к границам земельных участков в СНТ.

Для участия в социальной программе нужно написать соответствующее заявление или собственнику домовладения, или председателю СНТ. Члены СНТ также должны на общем собрании принять решение о догазификации и приложить соответствующий протокол к заявке об участии в программе.