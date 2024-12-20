«Газпром» и «ЛУКОЙЛ» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Соглашение о стратегическом партнерстве было заключено между «Газпромом» и «ЛУКОЙЛом». Срок его действия — 2025–2030 годы, сообщает «Интерфакс» .

Компании уже подписывали подобный документ. Его срок действия истекает в 2024 году. Благодаря новому соглашению организации продолжат развивать сотрудничество.

Компании будут вместе работать в таких областях, как разведка, добыча, транспортировка, переработка газа и нефти, сбыт продукции и т. д. Документ предусматривает, что «Газпром» и «ЛУКОЙЛ» будут сотрудничать также в научно-технической, экологической, социальной и других сферах деятельности.

Документ был подписан по итогам встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера с руководством НК. На ней также рассмотрели ход работ по освоению Ванейвисского и Лаявожского месторождений в НАО.

17 декабря акции «Газпрома» опустились в цене до минимума с 2009 года. В какой-то момент они упали до 106,1 руб.