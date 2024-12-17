сегодня в 20:29

Акции «Газпрома» опустились в цене до минимума с 2009 года

17 декабря акции «Газпрома» на Мосбирже падали до 106,1 руб. Этот показатель минимальный с января 2009 года, сообщает «Коммерсант» .

По состоянию на 18:35 по мск ценные бумаги торговались на уровне 107,08 руб. Снижение составило 1,5% по сравнению с закрытием прошлых торгов.

Между тем индекс Мосбиржи опустился на 1,78%. Подешевели ценные бумаги ЛУКОЙЛа, «Северстали», «Русала».

Ранее стало известно, что у Сербии могут быть проблемы из-за санкций США против «Газпрома». Сербский президент Александр Вучич заявил о намерении вести диалог с Вашингтоном для пересмотра их позиции.