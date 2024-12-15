У Сербии могут быть проблемы из-за санкций США против «Газпрома»

Американские санкции против NIS — крупнейшей энергетической компании Балканского региона, находящейся под контролем российского «Газпрома», могут создать серьезный кризис для Сербии, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Breitbart.

Угроза возможной проблемы может стать самым серьезным вызовом для действующего президента Александра Вучича за весь период его руководства страной. Ситуация осложняется тем, что NIS, специализирующаяся на разработке месторождений, добыче и переработке углеводородов, имеет стратегическое значение для энергетической безопасности страны.

Несмотря на то, что сербское правительство владеет значительной долей компании, российские энергетические гиганты «Газпром» и «Газпром нефть» сохраняют контрольный пакет акций, что и стало причиной включения NIS в санкционный список США.

По данным американской прессы, президент Вучич заявил о намерении вести диалог с Вашингтоном для пересмотра их позиции. Это связано с критической зависимостью сербской экономики от поставок газа из России, который транспортируется через территории других стран.