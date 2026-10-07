Газ в Европе на минимуме с 2009 года. Зима покажет, кто замерзнет

Запасы газа в европейских хранилищах опустились до 71% — минимального уровня для этого времени года с 2009 года. При холодной осени или зиме Европа может исчерпать запасы до конца отопительного сезона, и тогда придется либо сокращать потребление, либо покупать газ по более высоким ценам, заявил РИАМО портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин.

По его словам, ситуация с запасами газа в Европе — уже не просто неопределенность, а вполне реальная угроза.

«Особенно в случае холодной осени или зимы исчерпать достаточно быстро запасы до окончания отопительного сезона — это будет значить необходимость либо сокращения потребления, возможно директивного, либо покупок по более дорогим ценам дополнительного газа в моменте», — пояснил эксперт.

Ключевой фактор, который может привести к новому росту цен, — погода. Второй фактор — ситуация с возобновлением катарских поставок СПГ, существенно сокращенных в ходе конфликта на Ближнем Востоке. Третий — полный отказ от российского СПГ с 1 января 2027 года.

«Дорогой газ способен оказать на инфляцию и экономическую активность в ЕС самое прямое воздействие», — подчеркнул Скрябин.

Таким образом, Европа входит в отопительный сезон с минимальными за последние годы запасами газа и сразу несколькими факторами риска, которые могут сработать одновременно. Насколько тяжелой окажется зима, во многом решит погода, но уже сейчас понятно, что запас прочности у европейского рынка газа невелик.

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