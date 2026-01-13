Гарбузов: «Открой#Моспром» приглашает посетить ведущие предприятия столицы

Стартовала регистрация на экскурсии в рамках проекта «Открой#Моспром», которые пройдут с 14 по 29 января, сообщил министр правительства города, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

В этот раз участников ждут на производствах напитков, ювелирных, кондитерских изделий, лифтового оборудования и другой продукции.

«В рамках проекта „Зима в Москве“ стартует первый в 2026 году сезон экскурсий „Открой#Моспром“ по действующим промышленным площадкам столицы. Уже ведется запись на мероприятия, которые пройдут с 14 по 29 января включительно. Индустриальные туры состоятся на высокотехнологичных предприятиях города: от пищевой и медицинской отраслей до заводов по выпуску ювелирных изделий и лифтов», — поделился Гарбузов.

Экскурсии на производства кондитерской продукции, мороженого и напитков также включают программы дегустаций.

Регистрация доступна на сайте проекта. Подать заявку можно за три дня до события. Формат подходит для детей, подростков, взрослых и старшего поколения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в прошлом году участниками проекта стали около 4 тыс. человек.

«Открой#Моспром» реализуется с 2019 года. На данный момент это один из крупнейших проектов в стране в области промышленного туризма, который помогает школьникам и студентам в профориентации, а жителям и гостям города — увидеть, как производственные технологии меняют жизнь мегаполиса.