В условиях антироссийских санкций платформа международных платежей А7 предлагает трансграничные переводы при помощи бумаг и расчетов, которые можно сравнить с «игрой в Монополию» из-за «красочных стилизованных банкнот», сообщает британское издание Financial Times .

Причиной сравнения с настольной игрой стали используемые А7 векселя, которые основаны на токене A7A5 — цифровой валюте, привязанной к российскому рублю. Все векселя оснащены ультрафиолетовыми метками и QR-кодом, что подтверждает их подлинность. Владельцы этих векселей могут обменять их на рубли в офисах А7 по всей территории России или на иностранную валюту за ее пределами.

Согласно данным аналитической компании Elliptic, 2,3 тыс. таких облигаций были обменены на A7A5 на общую сумму 8,6 млн долларов. Совокупный объем сделок превысил 100 млрд долларов.

По данным ПСБ, который является одним из совладельцев компании, за первую половину прошлого года объем транзакций через А7 превысил 7,5 трлн рублей (98 млрд долларов). По информации компании, к декабрю 2025 года на ее долю приходилось около 19% от совокупного объема внешнеторговых сделок российских компаний.

Как отметила старший научный сотрудник Centre for Information Resilience Элиза Томас, цифры правдоподобны, хотя данные А7 трудно проверить. По словам эксперта, «они строят очень сложный самолет и летят на нем очень быстро».

Ранее стало известно, что Россия попала в «черный список» Евросоюза по отмыванию денег. Ни один член ЕС не выступил против этого решения.

